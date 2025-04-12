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Астрологический прогноз на 12 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день обмана и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести не в ту сторону.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красное и черное.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, в борьбе с которыми нужно применить превентивные меры – активно следуя рекомендациям врача.
Питание дня: звезды-диетологи рекомендуют отказаться от грибов и мяса.
Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться.
Дачные работы дня: можно рыхлить почву, наполняя ее кислородом.
Магия и мистика дня: необходимо изучать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: сновидения нынешней ночи показывают, на какой стороне – добра или зла – находится человек
Табу дня: нельзя играть в азартные игры.
Цитата дня: «Нет греха, кроме глупости» (Оскар Уайльд).
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