Астрологический прогноз на 12 апреля

Змей / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обмана и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести не в ту сторону.

Символ дня: Змей-искуситель.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красное и черное.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, в борьбе с которыми нужно применить превентивные меры – активно следуя рекомендациям врача.

Питание дня: звезды-диетологи рекомендуют отказаться от грибов и мяса.

Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться.

Дачные работы дня: можно рыхлить почву, наполняя ее кислородом.

Магия и мистика дня: необходимо изучать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: сновидения нынешней ночи показывают, на какой стороне – добра или зла – находится человек

Табу дня: нельзя играть в азартные игры.

Цитата дня: «Нет греха, кроме глупости» (Оскар Уайльд).

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