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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Харькове ночью раздались взрывы: власти рассказали детали атаки БпЛА

Враг атаковал город несколькими ударными беспилотниками.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Харьков атаковали БпЛА

Харьков атаковали БпЛА / © MIL.IN.UA

В Харькове в ночь на 12 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

«Угроза вражеских ударов сохраняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», – написал он.

Позже он заявил, что в результате удара пострадавшие зафиксированы не были.

Мэр города Игорь Терехов заявил о трех ударах по Харькову ударных беспилотников, два из них в Немышлянском районе.

Мониторинговые каналы сообщат, что российские захватчики направили в сторону города несколько ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют .

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