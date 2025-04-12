В Харькове ночью раздались взрывы: власти рассказали детали атаки БпЛА

Харьков атаковали БпЛА / © MIL.IN.UA

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В Харькове в ночь на 12 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

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«Угроза вражеских ударов сохраняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», – написал он.

Позже он заявил, что в результате удара пострадавшие зафиксированы не были.

Мэр города Игорь Терехов заявил о трех ударах по Харькову ударных беспилотников, два из них в Немышлянском районе.

Мониторинговые каналы сообщат, что российские захватчики направили в сторону города несколько ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

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