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В Харькове ночью раздались взрывы: власти рассказали детали атаки БпЛА
Враг атаковал город несколькими ударными беспилотниками.
В Харькове в ночь на 12 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
«Угроза вражеских ударов сохраняется. До отбоя оставайтесь в безопасных местах», – написал он.
Позже он заявил, что в результате удара пострадавшие зафиксированы не были.
Мэр города Игорь Терехов заявил о трех ударах по Харькову ударных беспилотников, два из них в Немышлянском районе.
Мониторинговые каналы сообщат, что российские захватчики направили в сторону города несколько ударных БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 12 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .
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