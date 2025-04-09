Россияне ударили по Днепру беспилотниками: власти сообщили о последствиях

Беспилотник. / © ГСЧС

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В ночь на среду, 9 апреля, российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего из - за вражеских дронов досталось Днепру . В городе пострадали и разрушения.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В областном центре из-за российского обстрела пострадали 15 человек, из них восемь остаются в больницах. Практически все пациенты в состоянии средней тяжести, один – в легком.

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В городе повреждены 15 частных домов и четыре многоэтажки, изуродованы почти два десятка авто. Кроме того, есть разрушения на территории нескольких предприятий. Повреждены административное здание и инфраструктура.

По словам Лисака, все пожары спасатели обуздали.

Как сообщалось, ночью армия РФ атаковала Днепр. В частности, пострадали пять многоэтажек и частные дома.

Дата публикации 06:46, 09.04.25 Количество просмотров 33 Ночь взрывов и пожаров. Дроны устроили ад в Днепре и Харькове