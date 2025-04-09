ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1458
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по Днепру беспилотниками: власти сообщили о последствиях

К утру в городской больнице остается восемь травмированных.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник. / © ГСЧС

В ночь на среду, 9 апреля, российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего из - за вражеских дронов досталось Днепру . В городе пострадали и разрушения.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В областном центре из-за российского обстрела пострадали 15 человек, из них восемь остаются в больницах. Практически все пациенты в состоянии средней тяжести, один – в легком.

В городе повреждены 15 частных домов и четыре многоэтажки, изуродованы почти два десятка авто. Кроме того, есть разрушения на территории нескольких предприятий. Повреждены административное здание и инфраструктура.

По словам Лисака, все пожары спасатели обуздали.

Как сообщалось, ночью армия РФ атаковала Днепр. В частности, пострадали пять многоэтажек и частные дома.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie