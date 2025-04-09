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Россияне ударили по Днепру беспилотниками: власти сообщили о последствиях
К утру в городской больнице остается восемь травмированных.
В ночь на среду, 9 апреля, российская армия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего из - за вражеских дронов досталось Днепру . В городе пострадали и разрушения.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
В областном центре из-за российского обстрела пострадали 15 человек, из них восемь остаются в больницах. Практически все пациенты в состоянии средней тяжести, один – в легком.
В городе повреждены 15 частных домов и четыре многоэтажки, изуродованы почти два десятка авто. Кроме того, есть разрушения на территории нескольких предприятий. Повреждены административное здание и инфраструктура.
По словам Лисака, все пожары спасатели обуздали.
Как сообщалось, ночью армия РФ атаковала Днепр. В частности, пострадали пять многоэтажек и частные дома.