Какой сегодня, 9 апреля, праздник в Украине: что празднуют

Какой сегодня, 9 апреля 2025 года, праздник / © ТСН

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9 апреля 2025 года – среда. 1141-й день войны в Украине.

Памятные даты 9 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 апреля:

193 год – Септимия Севера признали новым императором Рима;

1553 - в Риме посвятили Шимуна VIII Йоханнана Сулаку во епископы, что повлекло за собой раскол в Церкви Востока и начало Халдейской католической церкви;

1667 год – Париж стал местом проведения первой в истории открытой выставки искусства;

1860 - француз Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилль осуществил первую в мире аудиозапись, которая до сих пор хранится во французском архиве;

1865 год - завершение Гражданской войны в США: генерал Роберт Ли капитулировал перед войсками Улисса Гранта;

1930 - в Нью-Йорке впервые продемонстрировали видеосвязь между офисами Bell Laboratories и AT&T;

1940 год - нацистская Германия начала вторжение в Данию и Норвегию;

1963 - Уинстона Черчилля отметили званием почетного гражданина США - впервые в истории его присвоили иностранцу;

1966 год — Софи Лорен вышла замуж за итальянского продюсера Карло Понти;

1966 год - Ватикан ликвидировал Индекс запрещенных книг, существовавший более 400 лет;

1969 год - группа King Crimson дала свое первое выступление в клубе "Спикизи" в Лондоне;

1977 год - ABBA покорила американский музыкальный чарт с хитом Dancing Queen;

1983 год - Дэвид Боуи возглавил британский чарт с песней Let's Dance;

1989 год – в Тбилиси советские войска жестоко разогнали мирную демонстрацию – трагические события известны как Трагедия 9 апреля;

1990 год - во Львовской опере состоялось первое заседание демократически избранного областного совета;

1991 год – во Львове появился Фонд Мазоха – творческое объединение, основанное Романом Виктюком, Игорем Подольчаком и Игорем Дюричем;

2003 год – Европарламент поддержал вступление в ЕС десяти стран: от Кипра до Словении;

2003 год — американские войска захватили Багдад во время иракской кампании, а Саддам Хусейн исчез из виду;

2005 год — принц Чарльз, наследник британского престола, обручился с Камиллой Паркер-Боулз;

2015 год - Верховная Рада Украины приняла законы о декоммунизации.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

9 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день антиквариата / © unsplash.com

9 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день антиквариата . Это праздник, посвященный вещам с характером, памятью и шепотом древности. В этот день чествуют все, что пережило время — старая мебель, картины, книги, украшения, посуда, часы и даже письма или игрушки, которым больше ста лет.

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Эти предметы больше, чем просто вещи. Они молчаливые свидетели эпох, стилей, событий и человеческих судеб. Каждый антикварный элемент – это история, застывшая в дереве, стекле, металле или холсте.

Смысл этого дня – напомнить нам о ценности прошлого, о важности сохранения культурного наследия. Он объединяет коллекционеров, искусствоведов, историков и просто увлекающихся древностями. Это также способ привлечь внимание к необходимости охранять и уважать культурные ценности, чтобы их не потерять из-за безразличия или нелегального обращения.

Также 9 апреля Международный день розового . Это не просто цвет. Это о смелости быть хорошим, о том, как одна футболка может превратиться в громкий вопль поддержки.

Ежегодно во вторую среду апреля мир одевает розовое, чтобы сказать твердое «нет» — буллингу, ненависти, унижению. Чтобы обнять тех, кого травят только за то, что они другие. Чтобы показать: ты не один, тебя видят и поддерживают.

Этот день родился из истории о парне, которого унизили за розовую рубашку. Но два других школьника не смолчали — на следующий день они появились в розовом вместе с десятками других. И в этот момент обычный цвет стал символом сопротивления. Так родилось движение, охватившее целый мир.

Розовый здесь – не о моде. Это о выборе стоять рядом с оскорбляющими. О том, что доброта имеет силу. О том, что один поступок меняет многое.