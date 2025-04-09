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Какой сегодня, 9 апреля, праздник в Украине: что празднуют
Сегодня, 9 апреля, в Украине отмечают Международный день розового. До Нового года осталось 266 дней.
9 апреля 2025 года – среда. 1141-й день войны в Украине.
Памятные даты 9 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 апреля:
193 год – Септимия Севера признали новым императором Рима;
1553 - в Риме посвятили Шимуна VIII Йоханнана Сулаку во епископы, что повлекло за собой раскол в Церкви Востока и начало Халдейской католической церкви;
1667 год – Париж стал местом проведения первой в истории открытой выставки искусства;
1860 - француз Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилль осуществил первую в мире аудиозапись, которая до сих пор хранится во французском архиве;
1865 год - завершение Гражданской войны в США: генерал Роберт Ли капитулировал перед войсками Улисса Гранта;
1930 - в Нью-Йорке впервые продемонстрировали видеосвязь между офисами Bell Laboratories и AT&T;
1940 год - нацистская Германия начала вторжение в Данию и Норвегию;
1963 - Уинстона Черчилля отметили званием почетного гражданина США - впервые в истории его присвоили иностранцу;
1966 год — Софи Лорен вышла замуж за итальянского продюсера Карло Понти;
1966 год - Ватикан ликвидировал Индекс запрещенных книг, существовавший более 400 лет;
1969 год - группа King Crimson дала свое первое выступление в клубе "Спикизи" в Лондоне;
1977 год - ABBA покорила американский музыкальный чарт с хитом Dancing Queen;
1983 год - Дэвид Боуи возглавил британский чарт с песней Let's Dance;
1989 год – в Тбилиси советские войска жестоко разогнали мирную демонстрацию – трагические события известны как Трагедия 9 апреля;
1990 год - во Львовской опере состоялось первое заседание демократически избранного областного совета;
1991 год – во Львове появился Фонд Мазоха – творческое объединение, основанное Романом Виктюком, Игорем Подольчаком и Игорем Дюричем;
2003 год – Европарламент поддержал вступление в ЕС десяти стран: от Кипра до Словении;
2003 год — американские войска захватили Багдад во время иракской кампании, а Саддам Хусейн исчез из виду;
2005 год — принц Чарльз, наследник британского престола, обручился с Камиллой Паркер-Боулз;
2015 год - Верховная Рада Украины приняла законы о декоммунизации.
Какой сегодня праздник в Украине и мире
9 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день антиквариата . Это праздник, посвященный вещам с характером, памятью и шепотом древности. В этот день чествуют все, что пережило время — старая мебель, картины, книги, украшения, посуда, часы и даже письма или игрушки, которым больше ста лет.
Эти предметы больше, чем просто вещи. Они молчаливые свидетели эпох, стилей, событий и человеческих судеб. Каждый антикварный элемент – это история, застывшая в дереве, стекле, металле или холсте.
Смысл этого дня – напомнить нам о ценности прошлого, о важности сохранения культурного наследия. Он объединяет коллекционеров, искусствоведов, историков и просто увлекающихся древностями. Это также способ привлечь внимание к необходимости охранять и уважать культурные ценности, чтобы их не потерять из-за безразличия или нелегального обращения.
Также 9 апреля Международный день розового . Это не просто цвет. Это о смелости быть хорошим, о том, как одна футболка может превратиться в громкий вопль поддержки.
Ежегодно во вторую среду апреля мир одевает розовое, чтобы сказать твердое «нет» — буллингу, ненависти, унижению. Чтобы обнять тех, кого травят только за то, что они другие. Чтобы показать: ты не один, тебя видят и поддерживают.
Этот день родился из истории о парне, которого унизили за розовую рубашку. Но два других школьника не смолчали — на следующий день они появились в розовом вместе с десятками других. И в этот момент обычный цвет стал символом сопротивления. Так родилось движение, охватившее целый мир.
Розовый здесь – не о моде. Это о выборе стоять рядом с оскорбляющими. О том, что доброта имеет силу. О том, что один поступок меняет многое.