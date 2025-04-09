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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери России по состоянию на 9 апреля: Генштаб обновил данные

Оккупанты также теряют много техники.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Потери России.

По состоянию на 9 апреля 2025-го уничтожено более 927 тысяч оккупантов. / © Associated Press

По состоянию на утро 9 апреля ВСУ уничтожили 927 580 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 927 580 (+1270) человек,

  • танков ‒ 10576 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22021 (+10) ед,

  • артиллерийских систем – 25912 (+52) ед,

  • РСЗО – 1359 (+0) ед,

  • средства ПВО ‒ 1127 (+1) ед,

  • самолетов – 370 (+0) ед,

  • вертолетов – 335 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 31973 (+56),

  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 43345 (+118) ед,

  • специальная техника – 3792 (+0).

Напомним, офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий назвал "самое горячее" направление, где оккупанты больше всего понесут потери.

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