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Потери России по состоянию на 9 апреля: Генштаб обновил данные
Оккупанты также теряют много техники.
По состоянию на утро 9 апреля ВСУ уничтожили 927 580 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 927 580 (+1270) человек,
танков ‒ 10576 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22021 (+10) ед,
артиллерийских систем – 25912 (+52) ед,
РСЗО – 1359 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 1127 (+1) ед,
самолетов – 370 (+0) ед,
вертолетов – 335 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 31973 (+56),
крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 43345 (+118) ед,
специальная техника – 3792 (+0).
Напомним, офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий назвал "самое горячее" направление, где оккупанты больше всего понесут потери.