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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 9 квітня: Генштаб оновив дані

Окупанти також втрачають багато техніки.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Станом на 9 квітня 2025-го знищено понад 927 тисяч окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 9 квітня ЗСУ знищили 927 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 927 580 (+1270) осіб,

  • танків ‒ 10576 (+4) од,

  • бойових броньованих машин ‒ 22021 (+10) од,

  • артилерійських систем – 25912 (+52) од,

  • РСЗВ – 1359 (+0) од,

  • засоби ППО ‒ 1127 (+1) од,

  • літаків – 370 (+0) од,

  • гелікоптерів – 335 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31973 (+56),

  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),

  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

  • підводні човни - 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн– 43345 (+118) од,

  • спеціальна техніка ‒ 3792 (+0).

Нагадаємо, офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький назвав "найгарячіший" напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат.

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