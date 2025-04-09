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Втрати Росії станом на 9 квітня: Генштаб оновив дані
Окупанти також втрачають багато техніки.
Станом на ранок 9 квітня ЗСУ знищили 927 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1270 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 927 580 (+1270) осіб,
танків ‒ 10576 (+4) од,
бойових броньованих машин ‒ 22021 (+10) од,
артилерійських систем – 25912 (+52) од,
РСЗВ – 1359 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1127 (+1) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31973 (+56),
крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн– 43345 (+118) од,
спеціальна техніка ‒ 3792 (+0).
Нагадаємо, офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький назвав "найгарячіший" напрямок, де окупанти найбільше зазнають втрат.