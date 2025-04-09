День ангела 9 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 9 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 9 квітня

9 квітня 2025 року привітайте з іменинами Вадима, Гаврила.

Вадим — давньоарійське походження, означає “вітер”. В дитинстві часто сперечається, комуніабельний. В дорослому віці стає розважливим, працьовитим.

Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві має твердий характер, стоїть на своєму. В дорослому віці стає товариським, може часто займати лідерські позиції.

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День ангела 9 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, даруючи тобі мудрість, силу та підтримку в будь-якій ситуації. Бажаю мирного серця, гармонії в душі та тепла в оточенні!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усього поганого і веде по життєвому шляху до великих досягнень і щастя. Бажаю тобі багато світла, радості та здоров'я на кожному кроці!

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Вітаю тебе з чудовим святом! Нехай в цей день ангел охоронець принесе тобі найкраще, що є в цьому світі — радість, успіх, удачу та безмежну любов. Бажаю, щоб серце твоє завжди було спокійним, а життєвий шлях — світлим!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поряд, допомагаючи тобі на кожному етапі життя. Нехай він дарує тобі натхнення і силу долати всі труднощі, а твоя душа знаходить гармонію і спокій.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе в твоєму житті нові можливості, радісні миті та взаємну любов. Бажаю, щоб твій ангел охоронець завжди був поруч і допомагав тобі в найважливіших моментах життя!