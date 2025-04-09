Яке сьогодні, 9 квітня, свято в Україні: що святкують

Яке сьогодні, 9 квітня 2025 року, свято / © ТСН

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9 квітня 2025 року — середа. 1141-й день війни в Україні.

Пам’ятні дати 9 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 квітня:

193 рік — Септимія Севера визнали новим імператором Риму;

1553 рік — у Римі посвятили Шимуна VIII Йоханнана Сулаку в єпископи, що спричинило розкол у Церкві Сходу та започаткування Халдейської католицької церкви;

1667 рік — Париж став місцем проведення першої в історії відкритої виставки мистецтва;

1860 рік — француз Едуард-Леон Скотт де Мартінвілль здійснив перший у світі аудіозапис, який досі зберігається у французькому архіві;

1865 рік — завершення Громадянської війни у США: генерал Роберт Лі капітулював перед військами Улісса Гранта;

1930 рік — у Нью-Йорку вперше продемонстрували відеозв’язок між офісами Bell Laboratories та AT&T;

1940 рік — нацистська Німеччина розпочала вторгнення до Данії та Норвегії;

1963 рік — Вінстона Черчилля відзначили званням почесного громадянина США — вперше в історії його присвоїли іноземцю;

1966 рік — Софі Лорен одружилася з італійським продюсером Карло Понті;

1966 рік — Ватикан ліквідував Індекс заборонених книг, що існував понад 400 років;

1969 рік — гурт King Crimson дав свій перший виступ у клубі “Спікізі” в Лондоні;

1977 рік — ABBA підкорила американський музичний чарт із хітом “Dancing Queen”;

1983 рік — Девід Боуї очолив британський чарт з піснею “Let's Dance”;

1989 рік — у Тбілісі радянські війська жорстоко розігнали мирну демонстрацію — трагічні події відомі як Трагедія 9 квітня;

1990 рік — у Львівській опері відбулося перше засідання демократично обраної обласної ради;

1991 рік — у Львові з’явився Фонд Мазоха — творче об’єднання, засноване Романом Віктюком, Ігорем Подольчаком та Ігорем Дюричем;

2003 рік — Європарламент підтримав вступ до ЄС десяти країн: від Кіпру до Словенії;

2003 рік — американські війська захопили Багдад під час іракської кампанії, а Саддам Хусейн зник з поля зору;

2005 рік — принц Чарльз, спадкоємець британського престолу, побрався з Каміллою Паркер-Боулз;

2015 рік — Верховна Рада України ухвалила закони про декомунізацію.

Яке сьогодні свято в Україні і світі

9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату / © unsplash.com

9 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день антикваріату. Це свято, присвячене речам із характером, пам’яттю та шепотом давнини. У цей день вшановують усе, що пережило час — старі меблі, картини, книги, прикраси, посуд, годинники й навіть листи або іграшки, яким понад сто років.

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Ці предмети — більше, ніж просто речі. Вони мовчазні свідки епох, стилів, подій і людських доль. Кожен антикварний елемент — це історія, застигла в дереві, склі, металі чи полотні.

Сенс цього дня — нагадати нам про цінність минулого, про важливість збереження культурної спадщини. Він об’єднує колекціонерів, мистецтвознавців, істориків і просто тих, хто захоплюється старожитностями. Це також спосіб привернути увагу до потреби охороняти й поважати культурні цінності, щоб їх не втратити через байдужість або нелегальний обіг.

Також 9 квітня Міжнародний день рожевого. Це не просто про колір. Це про сміливість бути добрим, про те, як одна футболка може перетворитися на гучний крик підтримки.

Щороку другої середи квітня світ одягає рожеве, щоб сказати тверде “ні” — булінгу, ненависті, зневазі. Щоб обійняти тих, кого цькують лише за те, що вони інші. Щоб показати: ти не один, тебе бачать і підтримують.

Цей день народився з історії про хлопця, якого принизили за рожеву сорочку. Але два інші школярі не змовчали — наступного дня вони з’явились у рожевому разом з десятками інших. І в ту мить звичайний колір став символом спротиву. Так народився рух, який охопив цілий світ.

Рожевий тут — не про моду. Це про вибір стояти поруч із тими, кого ображають. Про те, що доброта має силу. Про те, що один вчинок змінює багато.