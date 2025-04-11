В Днепре раздались взрывы: город под атакой вражеских БПЛА

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

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Вечером 11 апреля город Днепр находится под массированной атакой БПЛА. В город было слышно более 2 взрывов.

Об этом отметила корреспондент "Мы-Украина".

Как сообщили в ОВА, в Павлоградском районе занялся частный дом в результате атаки российских БПЛА.

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"Обитель повреждена и в Днепре. Там изуродованы крыша, фасад и окна. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - отметил глава ведомства Сергей Лысак.

Воздушная тревога продолжается. Угроза сохраняется.

"Остайтесь в безопасном месте. сообщили в Днепропетровской ОВА", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, в результате ракетного удара российской армии по гражданскому предприятию в городе Днепре погиб один человек, еще шестеро получили ранения.