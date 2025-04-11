ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
898
Время на прочтение
1 мин

В Днепре раздались взрывы: город под атакой вражеских БПЛА

Следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Вечером 11 апреля город Днепр находится под массированной атакой БПЛА. В город было слышно более 2 взрывов.

Об этом отметила корреспондент "Мы-Украина".

Как сообщили в ОВА, в Павлоградском районе занялся частный дом в результате атаки российских БПЛА.

"Обитель повреждена и в Днепре. Там изуродованы крыша, фасад и окна. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - отметил глава ведомства Сергей Лысак.

Воздушная тревога продолжается. Угроза сохраняется.

"Остайтесь в безопасном месте. сообщили в Днепропетровской ОВА", - подчеркнули в ОВА.

Напомним, в результате ракетного удара российской армии по гражданскому предприятию в городе Днепре погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie