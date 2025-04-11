- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 782
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі пролунали вибухи: місто під атакою ворожих БпЛА
Слід перебувати в укриттях.
Ввечері 11 квітня місто Дніпро перебуває під масованою атакою БпЛА. У місто було чутно понад 2 вибухи.
Про це зазначила кореспондентка "Ми-Україна".
Як повідомили у ОВА, у Павлоградському районі зайнявся приватний будинок внаслідок атаки російських БпЛА.
“Оселя пошкоджена і у Дніпрі. Там понівечені дах, фасад та вікна. На зараз інформація про постраждалих не надходила”, — зазначив голова відомства Сергій Лисак.
Повітряна тривога ще триває. Загроза зберігається.
“Залишайтеся у безпечному місці. повідомили у Дніпропетровській ОВА”, — наголосили в ОВА.
Новина доповнюється…