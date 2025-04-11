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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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782
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1 хв

У Дніпрі пролунали вибухи: місто під атакою ворожих БпЛА

Слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Ввечері 11 квітня місто Дніпро перебуває під масованою атакою БпЛА. У місто було чутно понад 2 вибухи.

Про це зазначила кореспондентка "Ми-Україна".

Як повідомили у ОВА, у Павлоградському районі зайнявся приватний будинок внаслідок атаки російських БпЛА.

“Оселя пошкоджена і у Дніпрі. Там понівечені дах, фасад та вікна. На зараз інформація про постраждалих не надходила”, — зазначив голова відомства Сергій Лисак.

Повітряна тривога ще триває. Загроза зберігається.

“Залишайтеся у безпечному місці. повідомили у Дніпропетровській ОВА”, — наголосили в ОВА.

Новина доповнюється…

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