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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Харкові вночі пролунали вибухи: влада розповіла деталі атаки БпЛА

Ворог атакував місто кількома ударними безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Харків атакували БпЛА

Харків атакували БпЛА / © MIL.IN.UA

В Харкові в ніч проти 12 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

«Загроза ворожих ударів зберігається. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — написав він.

Пізніше він заявив, що в результаті удару постраждалих зафіксовано не було.

Мер міста Ігор Терехов заявив про три удари по Харкову ударних безпілотників, два з них у Немишлянському районі.

Моніторингові канали повідомлять, що російські загарбники направили в сторону міста кілька ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 12 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.

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