У Харкові вночі пролунали вибухи: влада розповіла деталі атаки БпЛА

Харків атакували БпЛА / © MIL.IN.UA

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В Харкові в ніч проти 12 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

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«Загроза ворожих ударів зберігається. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — написав він.

Пізніше він заявив, що в результаті удару постраждалих зафіксовано не було.

Мер міста Ігор Терехов заявив про три удари по Харкову ударних безпілотників, два з них у Немишлянському районі.

Моніторингові канали повідомлять, що російські загарбники направили в сторону міста кілька ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 12 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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