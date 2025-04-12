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- Війна
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У Харкові вночі пролунали вибухи: влада розповіла деталі атаки БпЛА
Ворог атакував місто кількома ударними безпілотниками.
В Харкові в ніч проти 12 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
«Загроза ворожих ударів зберігається. До відбою залишайтеся у безпечних місцях», — написав він.
Пізніше він заявив, що в результаті удару постраждалих зафіксовано не було.
Мер міста Ігор Терехов заявив про три удари по Харкову ударних безпілотників, два з них у Немишлянському районі.
Моніторингові канали повідомлять, що російські загарбники направили в сторону міста кілька ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що в Одесі в ніч проти 12 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.