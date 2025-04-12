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- Війна
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В Одесі вночі пролунали вибухи
Місто атакують ворожі БпЛА.
В Одесі в ніч проти 12 квітня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
"В місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у місті та регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Раніше повідомлялося, що ловець «Шахедів» успішно пройшов випробування на Київщині. Тепер проєкт масштабують.
Ми раніше інформували, що російські дрони «Шахед» тепер оснащені «касетами», які збільшують кількість жертв серед цивільних.