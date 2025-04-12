В Одессе ночью раздались взрывы

Взрывы прозвучали в Одессе

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В Одессе в ночь на 12 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении.

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Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

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