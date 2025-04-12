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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Одессе ночью раздались взрывы

Город атакуют вражеские БПЛА.

Взрывы прозвучали в Одессе

Взрывы прозвучали в Одессе

В Одессе в ночь на 12 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении.

Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют .

Мы ранее информировали, что российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских .

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