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В Одессе ночью раздались взрывы
Город атакуют вражеские БПЛА.
В Одессе в ночь на 12 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", - говорится в сообщении.
Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что ловец «Шахедов» успешно прошел испытания в Киевской области. Теперь проект масштабируют .
Мы ранее информировали, что российские дроны «Шахед» теперь оснащены «кассетами», увеличивающими количество жертв среди гражданских .