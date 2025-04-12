Естонія затримала танкер російського «тіньового флоту» у Балтійському морі

Естонія затримала танкер РФ / © Associated Press

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Сили оборони Естонії затримали танкер «тіньового флоту» РФ у Балтійському морі.

Про це інформує Postimees, з посиланням на командуючого Військово-морськими силами Естонії Іво Вярка.

«Сьогодні рано вранці (11 квітня — УНІАН) ВМС затримали у Фінській затоці нафтовий танкер Kiwala. Судно прибуло з порту Сікка, Індія, і взяло курс на схід. Порт призначення — Усть-Луга в Росії», — повідомив Вярк.

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Він зазначив, що дане судно перебуває під санкціями Євросоюзу та не мало страхових документів.

Уточнюється, що танкер був затриманий, коли увійшов до виключної економічної зони Естонії.

«Корабель стоїть на якорі в затоці Мууга. Затримання і проведене розслідування жодним чином не пов’язані з пошкодженням критично важливої інфраструктури, розслідування проводять компетентні органи», — підкреслив Вярк.

На борту перебувало 24 особи, серед яких громадяни Китаю та Мʼянми.

Директор Морської служби Департаменту транспорту Естонії Крістьян Труу уточнив, що «Ми перевіримо, під прапором якої держави, що несе відповідальність за технічний стан, безпеку на морі та екіпаж, йшло судно».

Раніше повідомлялося, що жителя Талліна Константина Горлова, якого в березні визнали винним у виправданні міжнародної агресії, вигнали з Естонії.

Ми раніше інформували, що влада Естонії прийняла рішення про заборону голосувати на виборах громадянам Росії та Білорусі.