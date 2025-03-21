Литва готова відправити війська до України: деталі від президента

Литва готова відправити свої війська до України після припинення вогню, однак остаточне рішення залежить від підтримки союзників.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про готовність його держави відправити війська до України у межах місії після припинення вогню, оскільки європейські партнери шукають способи зберегти підтримку Києва.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Моя країна готова надати необхідну допомогу. Йдеться про конкретну кількість військовослужбовців, але всі країни коаліції повинні взяти на себе зобов’язання підтримати цю місію", – сказав Науседа в інтерв’ю у Брюсселі.

Видання зауважило, що наступного тижня у Парижі європейські лідери проведуть зустріч, щоб узгодити подальшу підтримку України. Водночас у Євросоюзі зростає занепокоєння через можливе відсторонення Європи від переговорів між президентом США Дональдом Трампом і Кремлем.

Президент Литви зазначив, що Трамп відкрито заявляє про своє бажання припинити війну, однак російський диктатор Володимир Путін використовує цей процес у своїх інтересах і продовжує агресію.

"Росія імітує переговори, говорить про мир і припинення вогню, але навіть не готова дотримуватися своїх обіцянок – вона продовжує атаки на критичну інфраструктур", – констатував Науседа.

Нагадаємо, Велика Британія проведе закриту зустріч військових керівників із понад 20 країн-членів "коаліції охочих", головною темою якої стане можливе розміщення миротворчих сил в Україні.