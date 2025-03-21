Литва готова отправить войска в Украину: детали от президента

Литва готова отправить свои войска в Украину после прекращения огня, однако окончательное решение зависит от поддержки союзников.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности его государства отправить войска в Украину в рамках миссии после прекращения огня, поскольку европейские партнеры ищут способы сохранить поддержку Киева.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Моя страна готова оказать необходимую помощь. Речь идет о конкретном количестве военнослужащих, но все страны коалиции должны принять на себя обязательство поддержать эту миссию", — сказал Науседа в интервью в Брюсселе.

Издание отметило, что на следующей неделе в Париже европейские лидеры проведут встречу, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины. В то же время в Евросоюзе растет беспокойство из-за возможного отстранения Европы от переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Кремлем.

Президент Литвы отметил, что Трамп откровенно заявляет о своем желании прекратить войну, однако российский диктатор Владимир Путин использует этот процесс в своих интересах и продолжает агрессию.

"Россия имитирует переговоры, говорит о мире и прекращении огня, но даже не готова придерживаться своих обещаний – она продолжает атаки на критическую инфраструктуру", – констатировал Науседа.

Напомним, Великобритания проведет закрытую встречу военных руководителей из более чем 20 стран-членов "коалиции желающих", главной темой которой станет возможное размещение миротворческих сил в Украине.