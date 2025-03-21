Отменены рейсы, объявлена эвакуация: в Индонезии разбушевался вулкан

В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби. Из-за опасности пришлось отменить некоторые рейсы на популярный среди туристов курортный остров Бали.

Об этом пишет издание The Guardian.

Вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту 8 км. Поэтому одна из авиакомпаний отменила все свои рейсы из Австралии на Бали.

Местные власти повысили уровень опасности до самого высокого. Извержение началось 20 марта. До этого в течение недели в районе вулкана происходили мелкие извержения.

Сообщается, что время эвакуации, объявленной местными властями, пострадал один человек.

Напомним, на севере Индонезии эвакуировали более 11 тысяч человек из-за извержения 725-метрового вулкана Руанг.

Индонезия расположена на так называемом Тихоокеанском огневом кольце – в зоне высокой сейсмической активности на поверхности нескольких тектонических плит.

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