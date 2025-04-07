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- Війна
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Смертельна пастка: ЗСУ завдали втрат окупантам в районі Андріївки
Росіян було зупинено, після чого завдано нищівного вогневого ураження.
Минулого тижня ЗСУ досягли успіху на напрямку Андріївка–Олексіївка. Противника заманили у заздалегідь підготовлену пастку та відпрацювали по ньому.
Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєва.
Внаслідок цього знищено:
120 піхотинців противника
3 танки
11 бойових броньованих машин
один ворожий автомобіль.
“Це результат чіткої координації, завчасного виявлення планів противника, і головне — наявності в нашому розпорядженні потрібних сил і засобів для адекватної відповіді. Саме це — визначальний фактор у сучасній війні. Якщо сил чи засобів не достатньо - тоді має відбутися посилення”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня ЗСУ знищили 925 020 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових.