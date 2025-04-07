Смертельна пастка: ЗСУ завдали втрат окупантам в районі Андріївки

Втрати РФ / © Associated Press

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Минулого тижня ЗСУ досягли успіху на напрямку Андріївка–Олексіївка. Противника заманили у заздалегідь підготовлену пастку та відпрацювали по ньому.

Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєва.

Внаслідок цього знищено:

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120 піхотинців противника

3 танки

11 бойових броньованих машин

один ворожий автомобіль.

“Це результат чіткої координації, завчасного виявлення планів противника, і головне — наявності в нашому розпорядженні потрібних сил і засобів для адекватної відповіді. Саме це — визначальний фактор у сучасній війні. Якщо сил чи засобів не достатньо - тоді має відбутися посилення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня ЗСУ знищили 925 020 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1350 військових.