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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог атакував Харків БпЛА: горить склад з продуктами

Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ворог атакував Харків БпЛА

Ворог атакував Харків БпЛА

У Харкові в результаті атаки безпілотника було пошкоджено підприємство у Салтівському районі міста.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі. Горять складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі — тисяча метрів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Терезів заявив, що вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків.

Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 квітня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.

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