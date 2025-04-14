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Ворог атакував Харків БпЛА: горить склад з продуктами
Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.
У Харкові в результаті атаки безпілотника було пошкоджено підприємство у Салтівському районі міста.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
«Під ударом опинилося цивільне підприємство у Салтівському районі. Горять складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі — тисяча метрів», — йдеться у повідомленні.
Крім того, Терезів заявив, що вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків.
Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 14 квітня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.
Ми раніше інформували, що внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.