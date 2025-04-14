Трамп заявив, що електроніка з Китаю не уникне мит

Трамп про мита на китайські товари / © Getty Images

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує низку нових мит на китайські технологічні товари, включно зі смартфонами, ПК та чіпами.

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

Трамп заявив, що повідомлення Білого дому про виключення смартфонів і комп’ютерів із дії запроваджених мит щодо КНР буде тривати недовго. Він заявив, що ініціює розслідування торгівлі напівпровідниковим сектором національної безпеки.

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Він заявив, що така електроніка буде обкладатись митами у «іншому кошику».

Крім того, він заявив, що «жодна країна не уникне відповідальності за несправедливі торгівельні практики» і це також стосується Китаю.

«Ніхто не злізе з гачка за несправедливі торгівельні баланси та негрошові тарифні бар’єри, які інші країни використовували проти нас, особливо Китай, який, безумовно, ставиться до нас гірше за всіх», — написав Трамп в соцмережі.

Він додав, що Сполучені Штати повинні зосередитись на відновленні власного виробництва, щоб перестати бути «заручниками інших держав».

Раніше повідомлялося, що компанія Apple організувала авіаперевезення близько 600 тонн смартфонів iPhone зі своїх заводів в Індії до США, намагаючись уникнути дії нових американських мит.

Ми раніше інформували, що Євросоюз запровадив 90-денну паузу щодо власних тарифів на імпорт товарів зі США у відповідь на рішення американського президента Дональда Трампа про призупинення його тарифів.