Трамп заявил, что электроника из Китая не избежит пошлин

Трамп о пошлинах на китайские товары / © Getty Images

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его администрация готовит ряд новых пошлин на китайские технологические товары, включая смартфоны, ПК и чипы.

Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social .

Трамп заявил, что сообщение Белого дома об исключении смартфонов и компьютеров из действия введенных пошлин по КНР продлится недолго. Он заявил, что инициирует расследование торговли полупроводниковым сектором национальной безопасности.

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Он заявил, что такая электроника будет облагаться пошлинами в «другой корзине».

Кроме того, он заявил, что «ни одна страна не избежит ответственности за несправедливые торговые практики» и это также касается Китая.

"Никто не слезет с крючка за несправедливые торговые балансы и неденежные тарифные барьеры, которые другие страны использовали против нас, особенно Китай, который, безусловно, относится к нам хуже всех", - написал Трамп в соцсети.

Он добавил, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на восстановлении собственного производства, чтобы перестать быть заложниками других государств.

Ранее сообщалось, что компания Apple организовала авиаперевозки около 600 тонн смартфонов iPhone со своих заводов в Индии в США, пытаясь избежать действия новых американских пошлин .

Мы ранее информировали, что Евросоюз ввел 90-дневную паузу по поводу собственных тарифов на импорт товаров из США в ответ на решение американского президента Дональда Трампа о приостановлении его тарифов.