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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Херсоне российский дрон атаковал женщину

Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг атаковал женщину в Херсоне

Враг атаковал женщину в Херсоне

В результате атаки российских захватчиков в Херсоне женщина получила ранения.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.

В сообщении указывается, что женщину атаковал российский вражеский дрон, которой была оказана необходимая медицинская помощь.

"Под удар российского дрона попала еще одна жительница Херсона. В результате взрыва пострадала 41-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате атаки россиян в Житомирском районе.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 13 апреля в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками . К счастью, обошлось без последствий.

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