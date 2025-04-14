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В Херсоне российский дрон атаковал женщину
Пострадавшей была оказана медицинская помощь.
В результате атаки российских захватчиков в Херсоне женщина получила ранения.
Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.
В сообщении указывается, что женщину атаковал российский вражеский дрон, которой была оказана необходимая медицинская помощь.
"Под удар российского дрона попала еще одна жительница Херсона. В результате взрыва пострадала 41-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате атаки россиян в Житомирском районе.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 13 апреля в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками . К счастью, обошлось без последствий.