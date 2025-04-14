В Херсоне российский дрон атаковал женщину

Враг атаковал женщину в Херсоне

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В результате атаки российских захватчиков в Херсоне женщина получила ранения.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской ОВА.

В сообщении указывается, что женщину атаковал российский вражеский дрон, которой была оказана необходимая медицинская помощь.

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"Под удар российского дрона попала еще одна жительница Херсона. В результате взрыва пострадала 41-летняя женщина. У нее диагностировали минно-взрывную травму и острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро получили ранения в результате атаки россиян в Житомирском районе.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 13 апреля в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками . К счастью, обошлось без последствий.