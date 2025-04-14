Астрологический прогноз на 14 апреля

Виноградная гроздь / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для важных профессиональных – и жизненных – решений, но принимать их под влиянием эмоций нельхя.

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Символ дня: Виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, охра.

Счастливые камни дня: прозрачный аметист, циркон, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в острой форме, затягивать с их лечением нельзя.

Питание дня: можно позволить себе немного вредной пищи и алкоголя – лучше всего, сухого красного вина.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они исполняются на третий день.

Табу дня: нельзя грустить и унывать.

Цитата дня: «Веселье, дошедшее до крайности, рождает скорбь» (японская народная пословица).

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