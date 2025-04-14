ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

В Одессе ночью раздались взрывы — Труханов

Город атакуют вражеские БпЛА

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы в Одессе

Взрывы в Одессе / © ТСН.ua

В ночь на 14 апреля в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы!" – говорится в сообщении.

Перед взрывами в Одессе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление , изуродована операционная.

Мы ранее информировали, что захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie