В Одессе ночью раздались взрывы — Труханов

Взрывы в Одессе / © ТСН.ua

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В ночь на 14 апреля в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.

"В городе слышны взрывы!" – говорится в сообщении.

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Перед взрывами в Одессе и области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Одессы из акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление , изуродована операционная.

Мы ранее информировали, что захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .