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В Одессе ночью раздались взрывы — Труханов
Город атакуют вражеские БпЛА
В ночь на 14 апреля в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.
"В городе слышны взрывы!" – говорится в сообщении.
Перед взрывами в Одессе и области была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных беспилотников в направлении Одессы из акватории Черного моря.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление , изуродована операционная.
Мы ранее информировали, что захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .