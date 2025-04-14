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Россия атакует Украину ударными БПЛА: куда летят цели
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
Черкасщина - движение ударных БПЛА в направлении Кировоградской области.
Полтавщина - движение ударных БПЛА в направлении из Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине» , который РФ нанесла в Вербное воскресенье.
Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .