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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атакует Украину ударными БПЛА: куда летят цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

Черкасщина - движение ударных БПЛА в направлении Кировоградской области.

Полтавщина - движение ударных БПЛА в направлении из Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине» , который РФ нанесла в Вербное воскресенье.

Мы ранее информировали, что российские захватчики в очередной раз атаковали Одессу своими ударными беспилотниками .

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