Дональд Трамп получил памятник самому себе: фото, видео

Памятник Трампу на территории его гольф-клуба

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Президент США Дональд Трамп получил в подарок памятник самому себе, который теперь будет украшать территорию одного из его гольф-клубов.

Об этом сообщил генеральный директор Sticker Mule Энтони Константино, бывший кандидат в Конгресс США, опубликовав фото скульптуры в соцсети Instagram.

Собственно, Констатнино и сделал такой подарок американскому президенту.

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«Президент был в веселом, шутливом настроении, что было приятно видеть», — говорится в его сообщении.

Трамп и Константино встретились возле памятника перед тем, как президент вышел поиграть в гольф. К ним присоединились специальные гости Роджер Стоун, друг Константино, а также Бо Лудон, друг сына президента Беррона Трампа.

Кстати, Бо Лудон в своем Instagram опубликовал видео с места, где установлен памятник.

Дата публикации 23:07, 13.04.25 Количество просмотров 11 Дональд Трамп открыл памятник самому себе

Скульптура Трампа, которая своими размерами несколько превышает настоящий рост президента США, стоит между клубом Trump International и первой лункой поля для гольфа на 27 лунок.

Бронзовая статуя Трампа изображает президента с поднятой вверх рукой с зажатым кулаком.

Скульптура называется «Монумент неповиновения».

Напомним, проведенное в пятницу, 11 апреля, медицинское освидетельствование показало, что 78-летний президент США Дональд Трамп находится в «прекрасном когнитивном и физическом состоянии».