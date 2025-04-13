- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 1 хв
Дональд Трамп отримав пам’ятник самому собі: фото, відео
Статуя Трампа зображає президента з піднятою вгору рукою із затиснутим кулаком.
Президент США Дональд Трамп отримав у подарунок пам’ятник самому собі, який відтепер прикрашатиме територію одного з його гольф-клубів.
Про це повідомив генеральний директор Sticker Mule Ентоні Константіно, який був кандидатом у Конгрес США, опублікувавши фото скульптури у соцмережі Instagram.
Власне Констатніно і зробив такий подарунок американському президенту.
«Президент був у веселому, жартівливому настрої, що було приємно бачити», — йдеться в його дописі.
Трамп і Константіно зустрілися біля пам’ятника перед тим, як президент вийшов пограти в гольф. До них приєдналися спеціальні гості Роджер Стоун, другом Константіно, а також Бо Лудон, друг сина президента Беррона Трампа.
До речі, Бо Лудон у своєму Instagram опублікував відео із місця, де встановлено пам’ятник.
Скульптура Трампа, яка своїми розмірами трохи перевищує справжній зріст президента США, стоїть між клубом Trump International і першою лункою поля для гольфу на 27 лунок.
Бронзова статуя Трампа зображає президента з піднятою вгору рукою із затиснутим кулаком.
Скульптура має назву «Монумент непокори».
Нагадаємо, проведений у п’ятницю, 11 квітня, медичний огляд засвідчив, що 78-річний президент США Дональд Трамп перебуває у «чудовому когнітивному та фізичному стані».