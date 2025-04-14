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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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167
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Росія атакує Україну ударними БпЛА: куди летять цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 13 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.

Черкащина — рух ударних БпЛА у напрямку з Кіровоградської області.

Полтавщина — рух ударних БпЛА у напрямку з Дніпропетровської області.

Раніше повідомлялося, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.

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