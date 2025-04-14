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- Війна
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Росія атакує Україну ударними БпЛА: куди летять цілі
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 13 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу.
Черкащина — рух ударних БпЛА у напрямку з Кіровоградської області.
Полтавщина — рух ударних БпЛА у напрямку з Дніпропетровської області.
Раніше повідомлялося, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.