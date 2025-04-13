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Держсекретар США відреагував на удар росіян по Сумах
Держсекретар США прямо вказав на «авторство» жахливого удару по Сумам.
США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.
Про це написав держсекретар США Марко Рубіо у X 13 квітня.
«Сполучені Штати висловлюють глибокі співчуття жертвам сьогоднішньої жахливої російської ракетної атаки на Суми», — написав держсекретар.
Він додав, що ракетний удар по Сумах — це трагічне нагадування про те, чому президент США Дональд Трамп «докладає зусиль для припинення війни».
Нагадаємо, РФ завдала ракетного удару по центру Сум саме у свято — Вербну неділю. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 34 людей, зокрема двоє дітей.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог ще раніше заявив, що атака російських сил по цивільних об’єктах у Сумах, здійснена у Вербну неділю, «переходить усі межі пристойності».
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