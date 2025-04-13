Держсекретар США відреагував на удар росіян по Сумах

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.

Про це написав держсекретар США Марко Рубіо у X 13 квітня.

«Сполучені Штати висловлюють глибокі співчуття жертвам сьогоднішньої жахливої ​​російської ракетної атаки на Суми», — написав держсекретар.

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Він додав, що ракетний удар по Сумах — це трагічне нагадування про те, чому президент США Дональд Трамп «докладає зусиль для припинення війни».

Нагадаємо, РФ завдала ракетного удару по центру Сум саме у свято — Вербну неділю. Внаслідок атаки, за останніми даними, загинули 34 людей, зокрема двоє дітей.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог ще раніше заявив, що атака російських сил по цивільних об’єктах у Сумах, здійснена у Вербну неділю, «переходить усі межі пристойності».

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