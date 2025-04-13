Госсекретарь США отреагировал на удар россиян по Сумам

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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США выразили соболезнования жертвам «ужасного российского ракетного обстрела города Сумы в Украине», который РФ нанесла в Вербное воскресенье.

Об этом написал госсекретарь США Марк Рубио в X 13 апреля.

«Соединенные Штаты выражают глубокие соболезнования жертвам сегодняшней ужасающей российской ракетной атаки на Сумы», — написал госсекретарь.

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Он добавил, что ракетный удар по Сумам — это трагическое напоминание о том, почему президент США Дональд Трамп «прилагает усилия для прекращения войны».

Напомним, РФ нанесла ракетный удар по центру Сум именно в праздник Вербное воскресенье. В результате атаки, по последним данным, погибли 34 человека, в том числе двое детей.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог еще ранее заявил, что атака российских сил по гражданским объектам в Сумах, совершенная в Вербное воскресенье, «переходит все пределы приличия».

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