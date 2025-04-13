Для "Святой Руси" нет ничего святого: Совет церквей и религиозных организаций напомнил об возмездии

Жертвы удара по Сумам

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Террористические удары, которые совершает Российская Федерация во время празднования еврейского Песаха и христианской Пасхи, свидетельствуют, что для государства-агрессора, декларирующегой себя «Святой Русью», на самом деле нет ничего святого.

Об этом говорится в заявлении Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, опубликованном после смертоносного удара российских террористов по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля.

Руководители украинских Церквей и религиозных организаций отметили, что у российского государства «отсутствует элементарное уважение к ценности человеческой жизни, не говоря уже об уважении к праздничным дням христианства и иудаизма».

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«Следует отметить, что в этом году Пасху в один день отмечают все христиане: православные, католики и протестанты. Этот год также особенный для всех христиан, учитывая празднование 1700-летия Никейского Собора», — отметили в заявлении.

Украинские священнослужители решительно осудили террористические атаки Российской Федерации на украинские города и села и призвали ведущие государства мира принять все меры по прекращению российской военной агрессии против Украины и усилению способности Украины защищать себя, защищать жизнь.

«Призываем всех людей доброй воли к молитвам о победе правды и справедливом мире для Украины. Сочувствуем жертвам российского государственного террора и просим Всевышнего о справедливом возмездии виновникам нынешнего и всех других актов российского террора против народа Украины», — говорится в заявлении.

Напомним, после российского ракетного удара по центру Сум лидеры европейских стран выразили соболезнования жертвам трагедии и возмущения действиями Кремля, подчеркнув, что ответственность за продолжение войны несет исключительно Россия.