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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Атака безпілотників на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

Росіяни вкотре атакували Київ ударними дронами. У КМВА розповіли про наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Шахеди

Російські окупанти знову атакували Київ

Російські окупанти у ніч проти 13 квітня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. На щастя, обійшлось без наслідків.

Про це повідомили у КМВА.

У відомстві зазначили, що минулої доби повітряна тривога у Києві лунала три рази, загальною тривалістю - чотири години.

У ніч проти 13 квітня у повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ударних дронів, 19 - знищено ППО.

“Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування. Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня вибухи пролунали також і в Одесі.

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