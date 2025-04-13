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- Війна
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Атака безпілотників на Київ: у КМВА розповіли про наслідки
Росіяни вкотре атакували Київ ударними дронами. У КМВА розповіли про наслідки.
Російські окупанти у ніч проти 13 квітня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. На щастя, обійшлось без наслідків.
Про це повідомили у КМВА.
У відомстві зазначили, що минулої доби повітряна тривога у Києві лунала три рази, загальною тривалістю - чотири години.
У ніч проти 13 квітня у повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ударних дронів, 19 - знищено ППО.
“Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування. Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня вибухи пролунали також і в Одесі.