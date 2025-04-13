Атака безпілотників на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

Російські окупанти знову атакували Київ

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Російські окупанти у ніч проти 13 квітня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. На щастя, обійшлось без наслідків.

Про це повідомили у КМВА.

У відомстві зазначили, що минулої доби повітряна тривога у Києві лунала три рази, загальною тривалістю - чотири години.

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У ніч проти 13 квітня у повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ударних дронів, 19 - знищено ППО.

“Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування. Постраждалих та руйнувань внаслідок російських повітряних атак у межах Києва не допущено”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 13 квітня вибухи пролунали також і в Одесі.