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- Війна
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В Одесі лунають вибухи — ЗМІ
Місто атакують ворожі БпЛА.
В ніч проти 13 квітня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«В Одесі чутно вибухи», — повідомили кореспонденти видання.
Перед вибухом в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
У повітряних силах закликали місцевих мешканців залишатись у безпечних місця через атаку БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в ніч проти 13 квітня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.