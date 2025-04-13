Вибухи пролунали в Одесі / © ТСН.ua

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В ніч проти 13 квітня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«В Одесі чутно вибухи», — повідомили кореспонденти видання.

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Перед вибухом в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

У повітряних силах закликали місцевих мешканців залишатись у безпечних місця через атаку БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві в ніч проти 13 квітня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.