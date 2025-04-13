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В Одессе раздаются взрывы — СМИ
Город атакуют вражеские БПЛА.
В ночь на 13 апреля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
«В Одессе слышны взрывы», — сообщили корреспонденты издания.
Перед взрывом в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
В воздушных силах призвали местных жителей оставаться в безопасных местах из-за атаки БпЛА.
Ранее сообщалось, что в Николаеве в ночь на 13 апреля раздался взрыв во время воздушной тревоги .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.