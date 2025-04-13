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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Одессе раздаются взрывы — СМИ

Город атакуют вражеские БПЛА.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Одессе

Взрывы раздались в Одессе / © ТСН.ua

В ночь на 13 апреля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Одессе слышны взрывы», — сообщили корреспонденты издания.

Перед взрывом в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

В воздушных силах призвали местных жителей оставаться в безопасных местах из-за атаки БпЛА.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в ночь на 13 апреля раздался взрыв во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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