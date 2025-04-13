В Одессе раздаются взрывы — СМИ

Взрывы раздались в Одессе / © ТСН.ua

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В ночь на 13 апреля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

«В Одессе слышны взрывы», — сообщили корреспонденты издания.

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Перед взрывом в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

В воздушных силах призвали местных жителей оставаться в безопасных местах из-за атаки БпЛА.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в ночь на 13 апреля раздался взрыв во время воздушной тревоги .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.