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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Николаеве ночью раздался взрыв — СМИ

Город атакуют вражеские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрыв раздался в Николаеве

Взрыв раздался в Николаеве / © Associated Press

В Николаеве в ночь на 13 апреля раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Суспильного.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Перед взрывом в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Сумах было слышно взрывы. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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