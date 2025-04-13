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В Николаеве ночью раздался взрыв — СМИ
Город атакуют вражеские беспилотники.
В Николаеве в ночь на 13 апреля раздался взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Суспильного.
«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.
Перед взрывом в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Сумах было слышно взрывы. В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.