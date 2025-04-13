Взрыв раздался в Николаеве / © Associated Press

Реклама

В Николаеве в ночь на 13 апреля раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Суспильного.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

Реклама

Перед взрывом в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Сумах было слышно взрывы. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.