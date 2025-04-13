- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 16
- Час на прочитання
- 1 хв
У Миколаєві вночі пролунав вибух — ЗМІ
Місто атакують ворожі безпілотники.
У Миколаєві в ніч проти 13 квітня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Миколаєві було чутно звук вибуху», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухом в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Раніше повідомлялося, що у Сумах було чути вибухи. В Сумській області оголошено повітряну тривогу.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.