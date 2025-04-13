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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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16
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У Миколаєві вночі пролунав вибух — ЗМІ

Місто атакують ворожі безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибух пролунав у Миколаєві

Вибух пролунав у Миколаєві / © Associated Press

У Миколаєві в ніч проти 13 квітня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Миколаєві було чутно звук вибуху», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухом в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Сумах було чути вибухи. В Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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