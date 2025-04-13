Вибух пролунав у Миколаєві / © Associated Press

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У Миколаєві в ніч проти 13 квітня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Миколаєві було чутно звук вибуху», — йдеться у повідомленні.

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Перед вибухом в місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Сумах було чути вибухи. В Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.