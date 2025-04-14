День ангела 14 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 14 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 14 квітня

14 квітня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Валентина, Івана, Мартина, Олександра.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві мужній і добрий. В дорослому віці стає справедливим, працьовитим.

Валентин — латинське ім’я, перекладається як “здоровий”. В дитинстві спокійний і лагідний. В дорослому віці стає чесним, пристрасним.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві добрий, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Мартин — латинське походження, означає “присвячений Марсу”. В дитинстві скромний і розважливий. В дорослому віці стає мудрим, схильним до наук.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як “захисник”. В дитинстві любить бути в центрі подій. В дорослому віці стає турботливим, дружелюбним.

День ангела 14 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримує в труднощах, підказує правильний шлях і щиро радіє кожному твоєму успіху. Бажаю світла в душі, любові в серці та гармонії в усьому!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай це свято принесе спокій, тепло та натхнення. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для добрих людей, щирих усмішок і маленьких див, що роблять кожен день особливим.

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З іменинами! Нехай твоє ім’я звучить з гордістю, а Ангел-охоронець тримає над тобою своє крило в усі миті життя. Бажаю міцного здоров’я, радості, здійснення мрій та любові, яка надихає.

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В цей особливий день бажаю, щоб твоє серце наповнювалося спокоєм, вірою та добром. Нехай твій янгол-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів і веде дорогою щастя та гармонії. З Днем ангела!

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Зі світлим святом тебе! Нехай небеса благословляють кожен твій день, а твій ангел завжди буде поруч — у добрі й випробуваннях. Бажаю затишку в душі, тепла у відносинах та вдачі в усьому!