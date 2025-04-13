Россия ночью снова атаковала Киевщину дронами: первые подробности

В ночь на 12 апреля Киевщину атаковали дроны / © t.me/SJTF_Odesa

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Ночью 12 апреля враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

По данным КОВА, в области работали силы противовоздушной обороны. В результате все враждебные цели были уничтожены.

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Пострадавших среди мирного населения нет, а также не зафиксированы попадания в жилую или критическую инфраструктуру.

В то же время, в Фастовском районе в результате атаки дронов произошло возгорание кровли ангара. Пожар оперативно ликвидирован, никто не пострадал.

На месте работают оперативные службы, фиксирующие последствия обстрела и ликвидацию остатков атакующих беспилотников.

Напомним, по состоянию на утро 13 апреля ВСУ уничтожили 932 670 российских оккупантов.