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- Украина
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Россия ночью снова атаковала Киевщину дронами: первые подробности
Жителей Киевщины еще раз призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до завершения опасности.
Ночью 12 апреля враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
По данным КОВА, в области работали силы противовоздушной обороны. В результате все враждебные цели были уничтожены.
Пострадавших среди мирного населения нет, а также не зафиксированы попадания в жилую или критическую инфраструктуру.
В то же время, в Фастовском районе в результате атаки дронов произошло возгорание кровли ангара. Пожар оперативно ликвидирован, никто не пострадал.
На месте работают оперативные службы, фиксирующие последствия обстрела и ликвидацию остатков атакующих беспилотников.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля ВСУ уничтожили 932 670 российских оккупантов.