Гороскоп на 13 апреля для всех знаков Зодиака: день мировой гармонии

Гороскоп на 13 апреля для всех знаков Зодиака / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Важно соблюдать умеренность во всем, сохранять спокойствие и блюсти чистоту во всех сферах нашей жизни и деятельности — в выходной это прежде всего касается домашней работы. Можно выезжать на природу — на дачу или в дендропарк — и отправляться в путешествия разно степени дальности и продолжительности. Время также подходит для примирения тех, кто находится в ссоре, и укрепления уже существующих отношений.

Овен

При появлении даже минимальной возможности помириться с другом, с которым вас рассорило досадное недоразумение, сделайте это: поверьте, он переживает из-за случившегося не меньше — а, возможно, и больше — вашего.

Телец

Отношения с окружающими уподобятся зеркалу: добро, как, впрочем, и зло, сделанное другому человеку, молниеносно вернется соответствующим бумерангом, так что стоит сначала хорошо подумать, а потом — делать.

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Близнецы

Необходимость соблюдать эмоциональное равновесие будет продиктована жизненными реалиями — доводя себя до истерики, вы сделаете больно только самим себе и только, а не тем, кто — вольно или невольно — вас обидел.

Рак

Лучший способ обрести внутреннее равновесие и поднять себе настроение — провести генеральную уборку в доме или квартире: чем тщательнее вы протрете все поверхности, тем легче и спокойнее станет на душе.

Лев

Сегодня вам — с большой долей вероятности — удастся познакомиться с человеком, который впоследствии сыграет важную роль в вашей профессиональной карьере, а, возможно, и личной жизни.

Дева

Важное решение — хоть житейского, хоть личного свойства — лучше перенести на другой день, сегодня вам при всем желании не удастся определить, какое из них окажется правильным, а какое — нет.

Весы

Общение с друзьями и близкими сегодня, если, конечно, вы ими дорожите, сегодня необходимо свести к минимуму: причиной ссоры может стать любая мелочь, а примирение займет много времени и моральны сил.

Скорпион

Идеальный день для того, чтобы «зачеркнуть» свое прошлое и начать все с чистого листа — главное, решительно отказаться от своих заблуждений и ошибок, в противном случае она постоянно будет тянуть вас назад.

Стрелец

В первой половине дня желательно воздержаться от общения даже с самыми близкими людьми — поскольку взаимное непонимание будет зашкаливать, ничего хорошего оно не принесет, но после обеда напряженность спадет.

Козерог

За решение серьезных вопросов, даже если они будут касаться всего лишь домашних дел, сегодня браться не стоит — успешными они не будут, поэтому лучше посвятить время отдыху и релаксу.

Водолей

День, когда важно прислушиваться к внутреннему голосу: он не только даст правильный ответ на любые заданные ему вопросы, но и поможет определиться с жизненной стратегией на ближайшее время.

Рыбы

Хороший день для того, чтобы поделиться с окружающими тем, что у вас в избытке чем больше добрых дел вы сегодня «запишете» на свой счет, тем лучше — разумеется, в моральном отношении — будете себя чувствовать.

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