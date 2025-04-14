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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

В Одесі вночі пролунали вибухи — Труханов

Місто атакують ворожі БпЛА

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи в Одесі

Вибухи в Одесі / © ТСН.ua

В ніч проти 14 квітня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник міста Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибухи!" - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами в Одесі та області була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку Одесі з акваторії Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.

Ми раніше інформували, що загарбники вкотре атакували Одесу своїми ударними безпілотниками.

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