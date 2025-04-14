Мерц заявив, що підтримує постачання Україні ракет TAURUS, але за однієї умови

Мерц про ракети TAURUS / © Associated Press

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Майбутній канцелярист Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що він підтримує передавання ракет TAURUS Україні, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами.

Про це інформує DW.

"Я завжди казав, що зробив би це, але лише за узгодженням з європейськими партнерами", - сказав Мерц.

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Мерц зазначив, що вже кілька країн постачають українцям свої крилаті ракети для захисту від російських загарбників.

"Це роблять британці, це роблять французи, американці в будь-якому разі також", – зазначив він.

Він заявив, що рішення про постачання ракет буде прийнято одразу після узгодження з союзниками.

"Збройні сили України вже три роки тільки реагують. Настав час, щоб вони почали впливати на хід подій", — заявив Мерц.

Він заявив, що німецькі ракети можна використати для знищення наземних шляхів між Росією та окупованим Кримом, які є важливими для логістики російської армії.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився відповідати на запитання про плани зі створення сил підтримки України.

Ми раніше інформували, що Олаф Шольц заявив, що російські атаки, як було здійснено на Суми 13 квітня, демонструють ступінь нібито готовності РФ до миру.