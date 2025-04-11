Пісторіус зробив заяву про миротворців в Україні

Борис Пісторіус. / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився відповідати на запитання про плани зі створення сил підтримки України.

Пісторіус заявив у кулуарах засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", пише The Guardian.

Пісторіус наголосив, що "вважав за краще б не обговорювати подібні питання на світових ринках" і залишатися "розумним і амбітним".

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"Ми знайдемо спосіб потрапити туди, куди нам потрібно потрапити, але доти нам краще обговорювати це всередині країни, а не публічно", - сказав він.

Нагадаємо, Німеччина анонсувала потужний пакет допомоги Україні. Зокрема, допомога від Берліна включатиме важливе озброєння.

Дата публікації 14:47, 10.04.25 Кількість переглядів 53 Новостворена коаліція Німеччини зробила заяви щодо України! Чого очікувати?