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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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199
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Пісторіус зробив заяву про миротворців в Україні

Подібне не варто обговорювати на публіку, наголошує міністр.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Борис Пісторіус.

Борис Пісторіус. / © Associated Press

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився відповідати на запитання про плани зі створення сил підтримки України.

Пісторіус заявив у кулуарах засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", пише The Guardian.

Пісторіус наголосив, що "вважав за краще б не обговорювати подібні питання на світових ринках" і залишатися "розумним і амбітним".

"Ми знайдемо спосіб потрапити туди, куди нам потрібно потрапити, але доти нам краще обговорювати це всередині країни, а не публічно", - сказав він.

Нагадаємо, Німеччина анонсувала потужний пакет допомоги Україні. Зокрема, допомога від Берліна включатиме важливе озброєння.

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