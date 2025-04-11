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Пісторіус зробив заяву про миротворців в Україні
Подібне не варто обговорювати на публіку, наголошує міністр.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовився відповідати на запитання про плани зі створення сил підтримки України.
Пісторіус заявив у кулуарах засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", пише The Guardian.
Пісторіус наголосив, що "вважав за краще б не обговорювати подібні питання на світових ринках" і залишатися "розумним і амбітним".
"Ми знайдемо спосіб потрапити туди, куди нам потрібно потрапити, але доти нам краще обговорювати це всередині країни, а не публічно", - сказав він.
Нагадаємо, Німеччина анонсувала потужний пакет допомоги Україні. Зокрема, допомога від Берліна включатиме важливе озброєння.