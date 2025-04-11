Писториус сделал заявление о миротворцах в Украине

Борис Писториус. / © Associated Press

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Министр обороны Германии Борис Писториус отказался отвечать на вопросы о планах создания сил поддержки Украины.

Писториус заявил в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", пишет The Guardian .

Писториус подчеркнул, что "предпочитал бы не обсуждать подобные вопросы на мировых рынках" и оставаться "умным и амбициозным".

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"Мы найдем способ попасть туда, куда нам нужно попасть, но до этого нам лучше обсуждать это внутри страны, а не публично", - сказал он.

Напомним, Германия анонсировала мощный пакет помощи Украине. В частности, помощь от Берлина будет включать в себя важное вооружение.

Дата публикации 14:47, 10.04.25 Количество просмотров 53 Новосозданная коалиция Германии сделала заявления по Украине! Чего ожидать?