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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Писториус сделал заявление о миротворцах в Украине

Подобное не стоит обсуждать на публику, отмечает министр.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Борис Писториус.

Борис Писториус. / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался отвечать на вопросы о планах создания сил поддержки Украины.

Писториус заявил в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", пишет The Guardian .

Писториус подчеркнул, что "предпочитал бы не обсуждать подобные вопросы на мировых рынках" и оставаться "умным и амбициозным".

"Мы найдем способ попасть туда, куда нам нужно попасть, но до этого нам лучше обсуждать это внутри страны, а не публично", - сказал он.

Напомним, Германия анонсировала мощный пакет помощи Украине. В частности, помощь от Берлина будет включать в себя важное вооружение.

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