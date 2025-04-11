- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 1 мин
Писториус сделал заявление о миротворцах в Украине
Подобное не стоит обсуждать на публику, отмечает министр.
Министр обороны Германии Борис Писториус отказался отвечать на вопросы о планах создания сил поддержки Украины.
Писториус заявил в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", пишет The Guardian .
Писториус подчеркнул, что "предпочитал бы не обсуждать подобные вопросы на мировых рынках" и оставаться "умным и амбициозным".
"Мы найдем способ попасть туда, куда нам нужно попасть, но до этого нам лучше обсуждать это внутри страны, а не публично", - сказал он.
Напомним, Германия анонсировала мощный пакет помощи Украине. В частности, помощь от Берлина будет включать в себя важное вооружение.