В Німеччині модернізують крилаті ракети TAURUS: що відомо

Модернізація спрямована на продовження терміну служби ракети до 2045 року.

Оборонна компанія MBDA 25 лютого оголосила про старт модернізації крилатих ракет TAURUS KEPD 350.

Про це повідомила пресслужба MBDA.

Модернізація спрямована на продовження терміну служби ракети до 2045 року та включає оновлення систем наведення, покращення стійкості до радіоелектронної протидії та поліпшення стелс-характеристик. Очікується вдосконалення GPS, інерціальної навігації та системи навігації з прив'язкою до місцевості.

Бундесвер має близько 600 таких ракет, що є ключовим елементом ударних можливостей ВПС Німеччини. ракети здатні знищувати захищені цілі, такі як бункери та командні пункти, з високою точністю. Модернізація цих ракет дозволить підвищити ефективність ураження, зокрема завдяки вдосконаленій двоступеневій боєголовці.

Ключові характеристики ракети:

Довжина: 5,1 м

Маса: 1400 кг

Двигун: турбовентиляторний Thielert Centurion 2.0

Дальність: понад 500 км

Система наведення: GPS, інерціальна навігація, TRN

Боєголовка: двоступенева, 480 кг

Платформи: Eurofighter Typhoon

Нагадаємо, у Словаччині вибухнула гаубиця Zuzana 2, що призначалася для України.

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