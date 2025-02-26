В Німеччині модернізують крилаті ракети TAURUS: що відомо

Модернізація спрямована на продовження терміну служби ракети до 2045 року.
Оборонна компанія MBDA 25 лютого оголосила про старт модернізації крилатих ракет TAURUS KEPD 350.
Про це повідомила пресслужба MBDA.
Модернізація спрямована на продовження терміну служби ракети до 2045 року та включає оновлення систем наведення, покращення стійкості до радіоелектронної протидії та поліпшення стелс-характеристик. Очікується вдосконалення GPS, інерціальної навігації та системи навігації з прив'язкою до місцевості.
Бундесвер має близько 600 таких ракет, що є ключовим елементом ударних можливостей ВПС Німеччини. ракети здатні знищувати захищені цілі, такі як бункери та командні пункти, з високою точністю. Модернізація цих ракет дозволить підвищити ефективність ураження, зокрема завдяки вдосконаленій двоступеневій боєголовці.
Ключові характеристики ракети:
- Довжина: 5,1 м
- Маса: 1400 кг
- Двигун: турбовентиляторний Thielert Centurion 2.0
- Дальність: понад 500 км
- Система наведення: GPS, інерціальна навігація, TRN
- Боєголовка: двоступенева, 480 кг
- Платформи: Eurofighter Typhoon
Нагадаємо, у Словаччині вибухнула гаубиця Zuzana 2, що призначалася для України.
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