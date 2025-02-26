Зеленський зробив заяву про дату зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом може відбутися наприкінці цього тижня.

Про це глава держави повідомив на брифінгу.

Зеленський розповів про свій майбутній візит до Вашингтона та зустріч з американським лідером.

"Візит нам запропонували. Але я хочу отримати, який формат і коли, офіси працюють над цим. Там робоча є дата. Те, що сказав президент США про п'ятницю (28 лютого – ред.)", – розповів президент України.

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Він зазначив, що має важливі запитання до Трампа, зокрема про допомогу від США, що "вона буде не потім, а зараз, і не буде зупинена".

Нагадаємо, раніше Трамп повідомив, що Зеленський цього тижня прибуде до Вашингтона, щоб підписати угоду щодо корисних копалин. За словами президента США, зустріч відбудеться 1 березня.