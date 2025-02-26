Зеленский сделал заявление о дате встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться в конце этой недели.

Об этом глава государства сообщил на брифинге.

Зеленский рассказал о своем предстоящем визите в Вашингтон и встрече с американским лидером.

"Визит нам предложили. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице (28 февраля – ред.)", – рассказал президент Украины.

Также читайте Трамп ответил, будет ли в дальнейшем оказывать помощь Украине

Он отметил, что у него есть важные вопросы к Трампу, в частности, о помощи от США, что "она будет не потом, а сейчас, и не будет остановлена".

Напомним, ранее Трамп сообщил, что Зеленский на этой неделе прибудет в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых. По словам президента США, встреча состоится 1 марта.