Зеленский сделал заявление о дате встречи с Трампом

Президент рассказал о своем предстоящем визите в Вашингтон.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом может состояться в конце этой недели.
Об этом глава государства сообщил на брифинге.
Зеленский рассказал о своем предстоящем визите в Вашингтон и встрече с американским лидером.
"Визит нам предложили. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице (28 февраля – ред.)", – рассказал президент Украины.
Он отметил, что у него есть важные вопросы к Трампу, в частности, о помощи от США, что "она будет не потом, а сейчас, и не будет остановлена".
Напомним, ранее Трамп сообщил, что Зеленский на этой неделе прибудет в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о полезных ископаемых. По словам президента США, встреча состоится 1 марта.
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