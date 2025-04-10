ЄС оголосив паузу у власних тарифах на імпорт зі США

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. / © Associated Press

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Євросоюз запровадив 90-денну паузу щодо власних тарифів на імпорт товарів зі США у відповідь на рішення американського президента Дональда Трампа про призупинення його тарифів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми взяли до уваги заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Поки ми завершуємо ухвалення заходів у відповідь з боку ЄС, які отримали широку підтримку наших держав-членів, ми призупиняємо їх на 90 днів«, — йдеться у дописі очільниці Єврокомісії у Мережі.

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Фон дер Ляєн водночас акцентувала — якщо переговори не принесуть задовільного результату, європейські заходи у відповідь набудуть чинності.

«Підготовча робота над подальшими контрзаходами триває. Як я вже казала раніше, всі варіанти залишаються на столі», — додала президентка ЄК.

Зауважимо, тарифи Євросоюзу мали набути чинності 15 квітня.

Нагадаємо, 9 квітня Трамп оголосив 90-денну паузу та значне зниження взаємних тарифів на цей період для усіх країн, окрім Китаю. Для діятиме підвищена ставка у 125%.