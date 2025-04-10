ЕС огласил паузу в собственных тарифах на импорт из США

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Евросоюз ввел 90-дневную паузу по собственных тарифах на импорт товаров из США в ответ на решение американского президента Дональда Трампа о приостановлении его тарифов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы приняли во внимание заявление президента Трампа. Мы хотим дать шанс переговорам. Пока мы завершаем принятие ответных мер со стороны ЕС, которые получили широкую поддержку наших государств-членов, мы приостанавливаем их на 90 дней», — говорится в сообщении главы Еврокомиссии в Сети.

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Фон дер Ляйен в то же время акцентировала — если переговоры не принесут удовлетворительного результата, европейские ответные меры вступят в силу.

«Подготовительная работа над дальнейшими контрмерами продолжается. Как я уже говорила ранее, все варианты остаются на столе», — добавила президент ЕК.

Отметим, тарифы Евросоюза должны были вступить в силу 15 апреля.

Напомним, 9 апреля Трамп объявил 90-дневную паузу и значительное снижение взаимных тарифов для всех стран, кроме Китая. Для Пекина будет действовать повышенная ставка в 125%.