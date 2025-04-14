Три знаки, яким сьогодні не можна сумувати

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Зміст Телець Скорпіон Стрілець

Сьогодні, 14 квітня, сумувати не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них меланхолія особливо протипоказана.

Телець

Тельцям, які сьогодні будуть більше схильні до смутку, ніж до радості, зірки рекомендують підтримувати гарний настрій будь-якими доступними для них способами. Якщо нічого не допомагає, можна «приклеїти» до губ усмішку: психологи стверджують, що така вправа допомагає.

Скорпіон

Скорпіонам, які відчувають перші ознаки депресії, що наближається, необхідно одразу ж вжити заходів, які дозволять її уникнути. Найкращий спосіб для представників знака — шопінг, до якого вони можуть вдаватися нескінченно — як у реальних, так і в інтернет-магазинах.

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Стрілець

Стрільцям, які в цей час страждатимуть від перепадів настрою, необхідно зосередитися, «зловити» момент гарного настрою і зафіксувати його. Так і емоційних гойдалок вдасться уникнути, і день прожити під знаком властивого їм оптимізму.

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