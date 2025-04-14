Три знака, которым сегодня нельзя грустить

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Сегодня, 14 апреля, грустить нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них меланхолия особенно противопоказана.

Телец

Тельцам, которые сегодня будут больше склонны к печали, чем к радости, звезды рекомендуют поддерживать хорошее настроение любыми доступными им способами. Если ничего не помогает, можно «приклеить» к губам улыбку: психологи утверждают, что такое упражнение помогает.

Скорпион

Скорпионам, сочувствующим первые признаки приближающейся депрессии, необходимо сразу же принять меры, которые позволят ее избежать. Лучший способ для представителей знака — шопинг, которому они могут предаваться бесконечно — как в реальных, так и в интернет-магазинах.

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Стрелец

Стрельцам, которые в это время будут страдать от перепадов настроения, необходимо сосредоточиться, «поймать» момент хорошего расположения духа и зафиксировать его. Так и эмоциональных качелей удастся избежать, и день прожить под знаком свойственного им оптимизма.

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