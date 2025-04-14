ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
409
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нельзя грустить

День, когда главным ощущением которого окажется жизнелюбие — его испытают даже отъявленные пессимисты. Увеселительные мероприятия в наше время вряд л будут уместны, но скучать, грустить и унывать тоже нельзя — это негативно скажется не только на душевном здоровье, но и на состоянии дел.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 14 апреля, грустить нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них меланхолия особенно противопоказана.

Телец

Тельцам, которые сегодня будут больше склонны к печали, чем к радости, звезды рекомендуют поддерживать хорошее настроение любыми доступными им способами. Если ничего не помогает, можно «приклеить» к губам улыбку: психологи утверждают, что такое упражнение помогает.

Скорпион

Скорпионам, сочувствующим первые признаки приближающейся депрессии, необходимо сразу же принять меры, которые позволят ее избежать. Лучший способ для представителей знака — шопинг, которому они могут предаваться бесконечно — как в реальных, так и в интернет-магазинах.

Стрелец

Стрельцам, которые в это время будут страдать от перепадов настроения, необходимо сосредоточиться, «поймать» момент хорошего расположения духа и зафиксировать его. Так и эмоциональных качелей удастся избежать, и день прожить под знаком свойственного им оптимизма.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
409
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie